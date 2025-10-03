На Южном Урале из бюджета "увели" 41 миллион

Сотрудники ФСБ провели масштабную спецоперацию в Челябинске, Омске и Череповце. Результатом стало обнаружение хищения 41 млн руб. из бюджета.

Арестован экс-руководитель челябинского МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" (собственник и учредитель – администрация Челябинска). Он и директор ООО "Проекты и Решения" якобы похитили более 41 млн руб. из бюджета.

Это могло случиться при исполнении муниципального контракта по устранению аварии на разгрузочном коллекторе сетей Челябинска. Также выяснилось, что им оказывали содействие представители крупного бизнеса в Златоусте и Миассе, приводит РИА Новости данные УФСБ по Челябинской области.