Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Межрегиональные сборы поисковиков впервые проходят в Тюменской области

Межрегиональные сборы поисковиков впервые проходят в Тюменской области. Открытие X военно-поисковых сборов "К поиску готов!" состоялось на базе центра "Алые паруса". Все предыдущие сезоны проводились на территории Челябинской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Более 200 поисковиков, руководителей отрядов и экспертов из 16 регионов собрались вместе, чтобы обменяться опытом и посоревноваться в поисковом деле.

"Сборы – это способ доведения информации до молодых ребят, как выполнять эту высокопрофессиональную работу. Министерство обороны РФ всегда принимает активное участие в таких мероприятиях", - заявил заместитель директора Департамента Министерства обороны РФ Андрей Таранов.

В этом году на сборах будут работать специалисты Института этнологии и антропологии РАН, которые поделятся с участниками уникальным опытом восстановления человеческого облика по останкам найденных бойцов.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер отметил, что поисковому движению уже 38 лет.

"За годы работы у нас сложились свои региональные традиции, в том числе технологии ведения работ, как в полевом поиске, так и архивно-мемориальной работе с документами. Результаты, которых достигли наши поисковики, – гордость региона", - подчеркнул он.

Помимо образовательного блока ребята примут участие в соревновательном модуле. Их ждет военно-поисковая тропа, творческие конкурсы, документирование поисковых работ и многое другое.

"Мы рады, что юбилейные сборы проходят именно здесь, одним из основателей движения был тюменец Артур Ольховский. Сейчас поисковое движение – это большая семья, состоящая из 1,5 тысячи отрядов, 45 тысяч человек. География поиска включает 37 регионов", - отметила ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

Уже 5 октября на закрытии сборов будут определены победители и призеры в каждой конкурсной дисциплине. Также будут награждены лучшие в общекомандном зачете.

Межрегиональные сборы поисковиков, сборы


