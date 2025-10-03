Администрация Сочи проверяет информацию о текстах Оксимирона* в задании олимпиады

Администрация Сочи проверяет информацию о том, что в задания школьной олимпиады по русскому языку могли включить тексты рэпера Оксимирона* (настоящее имя - - Мирон Федоров*). Об этом сообщает РИА Новости.

Информация об этом ранее распространилась в социальных сетях. В одном из заданий одиннадцатиклассникам якобы следует ответить на вопрос, включающий текст песни рэпера, при этом имя исполнителя не указывается.

В 2023 году Оксимирона* оштрафовали за призывы к сепаратизму. До этого на исполнителя завели административное дело за "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ с использованием сети Интернет". Активистка Екатерина Мизулина сочла, что рэпер призывал отделить Санкт-Петербург от России в своей песне "Ойда".

*внесен в реестр физлиц – иностранных агентов Минюста РФ