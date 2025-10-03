В Госдуме не исключили появления комитета по делам ветеранов СВО

В Госдуме может появиться отдельный комитет по делам ветеранов СВО, но вопрос его создания будет решаться уже депутатами следующего созыва, который сформируется по итогам выборов в 2026 году, считает глава комитета ГД по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Не знаю, но исключать точно не могу, с учётом всего происходящего, появления подобной самостоятельной структуры. Тем более, несколько созывов назад в Госдуме уже был отдельный Комитет по делам ветеранов. Время покажет", - написал Нилов в своем Telegram-канале.