СКР: С 2014 года киевским режимом убиты 7 240 мирных жителей

Председатель СКР Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в Донецке. Одной из тем стали преступления руководства Украины.

С 2014 г. возбуждено 8 тыс. 167 дел о преступлениях киевского режима. В результате агрессии Украины пострадало 27 тыс. мирных жителей. Из них 7 тыс. 240, в том числе 225 детей, убиты.

Завершено расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой (внесена в список иноагентов, экстремистов и террористов). Её высказывания были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским. Она объявлена в международный розыск.

Окончено расследование дела украинского националиста Владислава Балинского. 22 марта 2022 г. он распространил заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил РФ в городе Одессе. Вменяют ему и другие преступления.

Заочно осуждена на 10 лет лишения свободы директор Нарвского музея в Эстонии Мария Сморжевских-Смирнова. В 2023-25 гг. она обеспечивала возможность размещения на стене Нарвского музея, обращенной в сторону Ивангорода в Ленинградской области, плаката, содержащего фальшивую информацию о действиях армии России. Она объявлена в международный розыск, сообщает СКР.