SHOT: Сулейманова проверяют на причастность к убийству председателя профсоюзного комитета "Внуковских авиалиний"

Миллиардера Ибрагима Сулейманова подозревают в убийстве, совершенном в 2004 году, пишет SHOT.

Также проверяется информация о его причастности к убийству председателя профсоюзного комитета авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова. Его тело с 25-ю ножевыми ранениями нашли в подъезде дома, напоминает телеграм-канал. Убийство произошло в январе 1999 года.

Сулейманов был задержан в Москве. Сообщалось, что следствие собралось ходатайствовать об аресте предполагаемого преступника.

SHOT отмечает, что Сулейманова называют одним из самых влиятельных и скрытных миллиардеров России. Ранее ему приписывали контроль над госсистемой бронирования авиабилетов "Сирена-Трэвел".