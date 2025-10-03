У Азербайджана появились предварительные условия для заключения мирного договора – МИД Армении

МИД Армении затрудняется ответить на вопрос о сроках подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

По словам главы ведомства Арарата Мирзояна, со стороны Еревана есть готовность как можно скорее подписать мирный договор, текст которого уже есть и был согласован.

"Азербайджанская сторона выдвигает определённые предварительные условия, мы не разделяем эту повестку", - заявил Мирзоян в интервью польскому телеканалу TVP World. По его словам, до церемонии подписания мирного договора должны завершиться некие подготовительные процессы.

"После десятилетий конфликта вы можете себе представить, какой тяжелый груз накопился в различных документах, конвенциях, где у нас были оговорки, особые мнения и т. д.", - пояснил министр.