В Хабаровском крае прокуратура действия властей в условиях "перебоев с топливом"

В Хабаровском крае прокуратура начала проверку "в связи с перебоями поставки топлива в населенные пункты региона".

"Дефицит горюче-смазочных материалов зафиксирован в Ванинском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах. В настоящее время осуществлена отгрузка топлива в Ванинский и Советско-Гаванский районы. Решается вопрос о поставке нефтепродуктов в Верхнебуреинский район", - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура намерена оценить действия органов власти и компаний, продающих топливо в розницу в этих районах. "Особое внимание будет уделено вопросам ценообразования на поставляемую продукции", - отметили в прокуратуре.

Ранее глава региона Дмитрий Демешин также признал наличие проблем с топливом, особенно остро вопрос стоит в Советской Гавани и Ванино.