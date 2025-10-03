В Калуге открыли мемориальную доску в память о враче Сергее Дорошенко

С 1991 по 2005 годы Сергей Ильич Дорошенко возглавлял городскую стоматологическую поликлинику в Калуге, был президентом Ассоциации стоматологов Калужской области. Под его руководством учреждение превратилось в современную специализированную клинику с двумя филиалами. Сергея Дорошенко не стало в 2007 году, сегодня ему исполнилось бы 75 лет.

Памятная доска установлена на здании областной клинической стоматологической поликлиники. В церемонии открытия приняли участие Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова, коллеги и друзья выдающегося врача.

«Сергей Ильич был человеком, чья жизнь и работа стали примером беззаветного служения людям и своему делу. Его энергии, профессионализму и преданности врачебному долгу мы во многом обязаны развитием стоматологической службы в Калуге и области. Уверен, что мемориальная доска на здании поликлиники, которой он отдал столько сил, будет служить данью памяти и вдохновлять новые поколения врачей на служение благородному делу – сохранению здоровья людей», – отметил Юрий Моисеев.