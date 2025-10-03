После атаки БПЛА в Пермском крае жители жалуются на перебои с мобильным интернетом

На проблемы с мобильным интернетом жалуются жители Перми и Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

С утра связь работает с перебоями: жители региона сообщают, что из-за перебоев в работе интернета не смогли оплатить проезд, из-за чего опоздали на работу. Также жители края жалуются на сбои в работе терминалов в магазинах.

"Местами в городе есть мобильный интернет, местами - глухо. Проехалась на общественном транспорте через полгорода, временами отваливался, что логично ввиду атаки", - сообщила одна из пермячек в комментариях под постом в соцсетях.

Сегодня ночью БПЛА атаковали жилой двухквартирный дом на ул. Большевистской. Жертв нет. Жителям пострадавшего дома предоставлено маневренное жилье. В первый раз украинский БПЛА долетел до Пермского края 13 сентября, тогда он атаковал предприятие в Губахе.