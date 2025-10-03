03 Октября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом
Уральский ФО
в россии
Образование Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур на выездном заседании комитета Госдумы в Томске рассказал о передовом опыте региона в молодежной политике

Темой выездного заседания комитета Госдумы по молодежной политике, которое прошло в Национальном исследовательском Томском политехническом университете, главной темой обсуждения стали вопросы развития и формирования системы межведомственного взаимодействия в воспитательной работе с детьми и молодежью. Заседание провел председатель комитета, депутат Госдумы России Артём Метелев. В обсуждении приняли участие губернатор Томской области Владимир Мазур, сенатор Виктор Кресс, главный федеральный инспектор по Томской области Юрий Семёнов, первый заместитель Председателя Совета Ассоциации Добро.рф Кирилл Антонов, митрополит Томский и Асиновский Ростислав, депутаты Государственной думы, руководители исполнительных органов субъектов РФ, реализующих молодёжную политику, руководители предприятий, образовательных организаций и т.д.

Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем выступлении подчеркнул, что треть жителей в Томской области это молодежь: школьники, студенты вузов, колледжей, техникумов, молодые специалисты.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«В прошлом году мы создали отдельный исполнительный орган, реализующий полномочия в сфере молодёжной политики — департамент по молодежной политике Томской области, а также отдельное подведомственное учреждение — Центр молодежной политики Томской области. В этом году в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» регион приступил к формированию новой инфраструктуры. Речь о четырех новых молодежных центрах с современными пространствами для наших ребят: спортивными залами, коворкингом, компьютерными клубами и другими. Они появятся в Томске, Стрежевом, Верхнекетском и Колпашевском районах, — сказал Владимир Мазур. — Для всестороннего развития молодых людей и формирования на территории региона единого воспитательного пространства мы развиваем межведомственное взаимодействие».

Важным инструментом организации работы с молодежью глава региона обозначил межведомственный координационный совет и штаб по воспитанию.

«По итогам прошлого года практика организации межведомственной работы в Томской области была признана одной из лучших в стране», — напомнил Владимир Мазур.

Кроме того, глава региона рассказал о системе образования Томской области, которая стала кузницей кадров для всей страны. В образовательный комплекс региона входят дошкольное, общее и дополнительное образование; развитая сеть колледжей и техникумов, в которой при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» формируются новые мастерские и центры компетенций. И, конечно - Большой университет Томска, участвующий в программах «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы».

«Томск подтверждает статус кузницы кадров в масштабах страны и студенческой столицы России. Сегодня в наших университетах учится молодежь из более чем 90 стран. Студентов привлекает качественное востребованное образование, сотрудничество вузов с крупнейшими работодателями и участие томской высшей школы в масштабных федеральных проектах», — сказал Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Качественный научно-образовательный комплекс региона играет важную роль в процессах внедрения наукоемких технологий в атомной и нефтегазовой отраслях, в сельском и лесном хозяйстве, машиностроении и нефтехимии.

«Мы развиваем электронику, создаем средства связи нового поколения и многое другое. Формируем в регионе благоприятные условия для жизни молодых специалистов, для их карьерной, научной, творческой реализации, создания семей и воспитания детей», — сказал губернатор.

 

 

