На месте пропажи семьи туристов в красноярском крае обнаружили медведей

В тайге Партизанского района Красноярского края поисковые отряды с помощью коптеров обнаружили двух медведей в районе пропажи семьи туристов Усольцевых. Супругов и их пятилетнюю дочь ищут уже второй день. Спасатели опасаются, что на людей могли напасть дикие животные.

В краевом управлении МЧС сообщили, что группировка в районе поисков увеличена, сейчас около 200 человек разыскивают пропавших, в том числе с помощью беспилотников.

"Мужчину, женщину и ребенка ищут спасатели, пожарные, полиция, волонтеры, последние прибыли из соседних регионов — Новосибирска, Кемерова, Томска и Омска. В пути еще следуют волонтеры из Иркутска и Республики Хакасия", - рассказали в МЧС.