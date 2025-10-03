В сети опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на дом в Березниках

Администрация города Березники опубликовала кадры последствий удара БПЛА по жилому двухквартирному дому на улице Большевистской, передает корреспондент Накануне.RU.

В результате атаки пострадал жилой дом. Жертв нет. Жителям пострадавшего дома предоставлено маневренное жилье.





Ночью велись работы по устранению последствий атаки БПЛА. Сейчас в городе работает оперативный штаб. Дом оцеплен. Выставлена охрана. Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия.

"Ожидаем разрешение зайти в помещения, оценить масштаб повреждений и размер ущерба. Взаимодействуем с МЧС и региональным правительством. Поддерживаем связь с жителями дома. Всем нуждающимся предоставлено маневренное жилье, решаем вопрос о компенсационных выплатах. Ситуацию держу на личном контроле", - сообщил глава Березников Алексей Казаченко.

Напомним также, что в результате атаки БПЛА на предприятии "Азот" была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет.