03 Октября 2025
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Администрация города Березники Пермского края

В сети опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на дом в Березниках

Администрация города Березники опубликовала кадры последствий удара БПЛА по жилому двухквартирному дому на улице Большевистской, передает корреспондент Накануне.RU.

В результате атаки пострадал жилой дом. Жертв нет. Жителям пострадавшего дома предоставлено маневренное жилье.

Глава города Березники Пермского края Алексей Казаченко на месте удара БПЛА по жилому двухквартирному дому на улице Большевистской(2025)|Фото: Администрация города Березники Пермского края

Последствия удара БПЛА по жилому двухквартирному дому на улице Большевистской в городе Березники Пермского края(2025)|Фото: Администрация города Березники Пермского края

Ночью велись работы по устранению последствий атаки БПЛА. Сейчас в городе работает оперативный штаб. Дом оцеплен. Выставлена охрана. Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия.

"Ожидаем разрешение зайти в помещения, оценить масштаб повреждений и размер ущерба. Взаимодействуем с МЧС и региональным правительством. Поддерживаем связь с жителями дома. Всем нуждающимся предоставлено маневренное жилье, решаем вопрос о компенсационных выплатах. Ситуацию держу на личном контроле", - сообщил глава Березников Алексей Казаченко.

Напомним также, что в результате атаки БПЛА на предприятии "Азот" была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет.

Развитие сюжета:

Ранее 03.10.2025 09:27 Мск После атаки БПЛА в Пермском крае жители жалуются на перебои с мобильным интернетом

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.10.2025 07:36 Мск Пермский край ночью подвергся атаке вражеских беспилотников: пострадал двухквартирный жилой дом

