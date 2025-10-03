Депутата ДНР обвинили в хищениях на фортификациях в Курской области

Депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко арестована в Москве. Она обвиняется в обналичивании и присвоении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Уточняется, что Бондаренко обналичивала деньги для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который также является фигурантом этого дела.

По словам собеседника, Бондаренко обналичивала деньги за комиссию в 14-15% от запрашиваемой суммы. Васильев обратился к Бондаренко в конце 2022 года, когда на расчетный счет ООО "СИЭМИ" поступила первая часть аванса за возведение взводных опорных пунктов. В дальнейшем он еще несколько раз обращался к услугам Бондаренко.

В апреле суд арестовал бывшего губернатора области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, задержанных по делу о хищении более миллиарда рублей при строительстве фортификаций. По данным следствия, они создали схему хищения бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений. Стоимость работ искусственно завышалась, а качество снижалось. Сами чиновники получали до 15% в ущерб обороноспособности страны.

Ранее СМИ писали, что хищения и растраты при строительстве фортификационных сооружений в Курской области помогли ВСУ захватить часть российского региона.