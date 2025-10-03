Самолёт "Аэрофлота" не смог улететь из Иркутска в Москву из-за неисправности

В "Аэрофлоте" высказались о ситуации с задержкой рейса SU-1441 по маршруту Иркутск – Москва.

Вылет задерживается по техническим причинам. Пассажиры отправятся в полёт на резервном самолете, который прибудет из Москвы. На время ожидания полёта разместили в гостинице всех желающих, предоставили напитки и питание. Отдельно перевозчик обратил внимание на то, что вылета самолёта из Иркутска не было – он вернулся на стоянку ещё до взлёта, сообщает "Аэрофлот".

Ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку ситуации с переносом вылета. По предварительным данным, вылет перенесён на 19.20 (по местному времени).