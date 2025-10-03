Продажи подарков ко Дню учителя увеличились в 2,6 раза

В России продажи подарочных наборов ко Дню учителя увеличились в 2,6 раза со второй половины сентября.

Об этом заявили аналитики маркетплейса Wildberries. По их данным, спрос на подарочные наборы чая и кофе вырос на 71%, а конфеты стали заказывать вдвое чаще по сравнению с началом осени.

Чаще всего заказывают традиционные подарки педагогам: товары для красоты, праздничные наборы, а также оборудование для школьных классов, выяснил Ozon. При этом больше 60% родителей школьников дарят учителям цветы. В лидерах — розы, осенние сборные композиции, хризантемы и лилии.

В 2025 году средняя стоимость букета ко Дню учителя составит 3,8 тыс. руб. В качестве альтернативы многие дарят комнатные растения и флорариумы. В среднем граждане готовы потратить на подарок ко Дню учителя около 3 тыс. руб., выяснил сервис "Авито", сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что родители школьников потратят на подарок учителю ко Дню знаний в среднем 2,3 тыс. руб. Девять из десяти россиян подарят учителям своих детей подарки, четверть – только цветы, каждый пятый – и цветы, и подарок.