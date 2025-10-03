Власти сократят экспорт дизеля для производителей

Российские власти решили помимо запрета на экспорт дизеля для не производителей ввести ограничения его поставок на внешние рынки и для производителей.

Это необходимо для увеличения поставок топлива на внутренний рынок. Решение принято на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов в Минэнерго 2 октября.

Накануне Российский топливный союз направил очередное обращение вице-премьеру РФ Александру Новаку с просьбой рассмотреть возможность временного запрета экспорта дизельного топлива для производителей с его реализацией в ближайшее время до наступления холодов.

Эксперты считают, что в такой мере нет необходимости из-за профицита мощностей производства этого топлива. При этом увеличение его поставок на внутренний рынок поможет его насытить в сезон уборочной кампании и снизит общую напряженность, сообщают "Известия".

Напомним, продажи бензина на АЗС в Крыму ограничили до 20 литров в одни руки.