Экс-министра Абызова обвинили в мошенничестве

В отношении бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова завели новое уголовное дело.

Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Днем ранее экс-министра этапировали из колонии в Московский следственный изолятор для проведения следственных действий.

Столичный суд 2 октября удовлетворил ходатайство следствия об аресте Абызова — такая практика необходима, чтобы формально закрепить его статус в рамках нового дела. Несмотря на то, что бывший чиновник уже отбывает наказание по ранее вынесенному приговору, следствию было необходимо получить санкцию суда на содержание под стражей именно в связи с новым обвинением.

Абызов содержится в "кремлевском централе" - так называют спецблок 99/1 изолятора "Матросская Тишина".

В декабре 2023 года Абызов приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима. В 2020 году суд постановил взыскать в пользу государства с Абызова 32 млрд рублей. В 2023 году стало известно, что экс-министр выплатил из собственных средств более 20 млрд рублей.