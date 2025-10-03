03 Октября 2025
Политика В России
Фото: Valdai Discussion Club

Путин предупредил о готовности Москвы сбивать ракеты Tomahawk

Поставки крылатых ракет Tomahawk американского производства никак не изменят соотношение сил на поле боя.

Как заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", возможное применение Украиной такого оружия нанесет ущерб отношениям РФ и США.

"Были же ATACMS, и что? Да, наносили определенный ущерб, но, в конце концов, системы ПВО России приспособились. Могут Tomahawk нанести ущерб? Ну, будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО", — заявил глава государства.

Президент признал, что Tomahawk хоть и не современное, но мощное оружие, которое все еще представляет угрозу. Применять их на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно, что нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона и будет означать качественно новый этап эскалации.

Ранее стало известно, что Украина не сможет воспользоваться американскими ракетами Tomahawk.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.10.2025 01:03 Мск Небензя заявил, что РФ найдет чем ответить в случае поставок Украине ракет Tomahawk
Ранее 01.10.2025 11:25 Мск RS: Киев не сможет воспользоваться ракетами Tomahawk

