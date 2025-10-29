На Южном Урале сотрудница полиции во внерабочее время задержала пьяного таксиста

В Копейске сотрудница полиции во внеслужебное время помогла предотвратить возможное ДТП с участием нетрезвого водителя такси. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам полицейских, после окончания смены женщина возвращалась домой и заметила, как прохожие возмущаются действиями водителя такси, выезжающего с парковки у магазина. Она сразу узнала мужчину – незадолго до этого видела его в магазине, где тот покупал спиртное и был нетрезв. Сотрудница полиции позвонила в дежурную часть и сообщила номер автомобиля.

Экипаж ДПС остановил пьяного таксиста. Им оказался 36-летний местный житель, у которого подтвердилось состояние алкогольного опьянения. На мужчину был составлен протокол. Машина отправлена на штрафстоянку.