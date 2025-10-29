Постельное белье в плацкартных вагонах будут продавать по-новому

Постельное белье больше не будет "автоматически" предлагаться к покупке при приобретении билета в плацкартный вагон – в ФПК отказались от автоматической галочки покупке этой опции при оформлении билета на сайте компании, передает РИА Новости.

Сейчас стоимость постельного белья на поезда, курсирующие внутри страны, в билет не включается и предлагается пассажирам как дополнительная услуга. Но до сих пор галочка приобретения белья проставлялась автоматически. Поправки в закон о защите прав потребителей изменили ситуацию.

Если пассажир покупает билет в кассе, ему о возможности купить еще и белье сообщит кассир, рассказали в ФПК.

В случае, если пользователь белье не приобрел во время покупки билета, его можно будет оплатить уже непосредственно в поезде у проводника.