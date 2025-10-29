ЦБ объяснил укрепление рубля продажами валюты из ФНБ

Центральный банк России не считает, что рубль сейчас "переукрепился". "Курс в этом году укрепился на 10%, а в прошлом году – ослаб на 10%. Если брать с 2022 года – ослаб на 20%, так что в целом переукрепления нет", - сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Она отметила, что "в этом году было много продаж валюты из ФНБ для покрытия нужд бюджета", это повлияло на укрепление курса рубля. В следующем году таких продаж уже не будет, так что этот фактор отпадет.

"Если курс ослаб, обычно люди ждут роста цен. И в по курсу люди часто оценивают, как чувствует себя экономика. На этом строится доверие экономике", - добавила Набиуллина.