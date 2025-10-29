В Челябинской области семьям защитников Родины привезли дрова

В поселок Витаминный в Челябинской области приехали активисты "Народного фронта", чтобы поддержать семью Героя России Альберта Зайнуллина. Об этом сообщили представители президентского движения в своем telegram-канале.

Активистами было разгружено и аккуратно сложено в поленницу пять кубометров дров для его отца Таурата Зайнуллина.

За все время более 50 семей получили помощь в виде топлива, чтобы их дома были теплыми, пока их близкие защищают страну на передовой. В ближайшее время машины с дровами доставят еще восьми семьям.