Внесен законопроект о запрете детям пить энергетики

Предлагается ввести запрет на употребление энергетиков детьми и передачу их детям. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты Законодательного собрания Кировской области.

Читайте также: Госдума ужесточила правила рекламы энергетиков

Они считают, что нужно запретить вовлекать детей в процесс потребления энергетиков вообще любым способом, то есть даже покупая им эти сомнительные напитки. Необходимо закрепить в законе, что потребление таких напитков детьми не допускается. Ведь такие же нормы действуют в отношении потребления алкоголя. Детям его нельзя не только покупать, но и потреблять. Детям энергетики продавать уже запрещено с этого года, так что дело за запретом и потребления.

Законопроектом предлагается решить этот вопрос, дав регионам право регулировать не только продажу, но и потребление такой продукции в отдельных местах, в том числе в зданиях школ, больниц, в спортивных школах и т.п.