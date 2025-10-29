29 Октября 2025
Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/aatrubetskoy

Андрей Трубецкой: В Сургутском районе за 361 млн отремонтированы 6,4 км дорог в Солнечном, Ляминой, Фёдоровском

В Сургутском районе подвели итоги ремонтной дорожной кампании. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"В этом году капитально отремонтированы шесть участков дорог общей протяженностью 6,4 км в Солнечном, Ляминой, Фёдоровском и на межселенной территории. Стоимость работ составила 361 млн руб., включая 211 млн из окружного и 150 млн – из местного бюджетов", - написал на своих страницах в соцсетях Андрей Трубецкой.

Так, полностью отремонтирован подъезд к ДНТ "Восточное": выполнены земляные работы, уложено асфальтовое покрытие, заменены водопропускные трубы и установлены дорожные знаки. Досрочно завершён ремонт участка от Завода стабилизации конденсата до фермерского хозяйства "Сайгатина". Там заменён верхний слой покрытия, выполнено выравнивание дороги, укреплены обочины, установлены знаки и барьерные ограждения, нанесена разметка.

Андрей Трубецкой сообщил, что запланирован ремонт ещё двух участков данной автодороги.

Также завершены работы на подъезде к Солнечному, где, кроме всего прочего, отремонтирована водопропускная труба, установлено освещение, построен тротуар. Раньше сроков закончен ремонт проезда к базе "Ляминские берега". Завершается ремонт на двух участках в Федоровском по улице Московской – от Пионерной до Ломоносова и от Ломоносова до примыкания к автодороге на ПГК "Автомобилист".

В рамках текущего ремонта обновлены три участка в деревне Юган, на дороге к Горному и на улице Островского в Белом Яре. Общая стоимость – 13,4 млн руб. из районного бюджета. Кроме того, недропользователи вложили 142 млн руб. в ремонт участков в Лянторе, Нижнесортымском и Фёдоровском.

Теги: Андрей Трубецкой, дорожные работы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

