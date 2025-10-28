В Челябинской области задержаны браконьеры, незаконно отстрелявшие лосей и кабанов

В лесном массиве Аргаяшского района обнаружены останки двух лосей. Об этом сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по региону.

Животные, ставшие жертвами преступления, представляют значительную ценность для экосистемы региона. По словам оперативников, браконьерами оказались местные жители 1957 и 1982 годов рождения. Младший из фигурантов уже имел судимость за браконьерство. В ходе обысков у задержанных изъяли туши лосей и кабанов, разделенное мясо, два огнестрельных оружия с боеприпасами и транспортные средства со следами крови животных.

Следствие возбудило уголовное дело по статье 258 УК РФ "Незаконная охота".