28 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дела о мошенничестве при организации питания в школах Екатеринбурга переданы в суд

В Екатеринбурге переданы в суд уголовные дела о мошенничестве при организации питания в школьных столовых. Речь идет о десятках миллионов рублей.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались 10 человек: бывшие и.о. директора, ее заместитель по общим вопросам, начальник юридического отдела, главный экономист ЕМУП "Столовая №41", а также пятеро руководителей организаций-контрагентов и местный житель. По версии следствия, они причастны к хищению денег, выделяемых администрацией Екатеринбурга в виде субсидий для образовательных учреждений и поступающих в ЕМУП "Столовая №41" для организации питания в школах города.

Как показало расследование, сотрудниками предприятия использовались продукты в меньшем количестве и объеме, чем это было предусмотрено нормативными актами. При этом в отчетные документы о количестве поставленных в школы товаров вносились ложные сведения об их объеме. Разница стоимости фактически использованного объема продуктов и отраженного в подложных документах о поставках похищалась. Делалось это путем обналичивания и присвоения.

В результате с января 2022 по декабрь 2023 года администрации Екатеринбурга участниками организованной группы был нанесен ущерб на сумму более 80 млн рублей. Уже в ходе расследования обвиняемые возместили его.

Уголовные дела рассмотрит Железнодорожный районный суд уральской столицы. Как уточнили в прокуратуре, дела бывших и.о. директора ЕМУП "Столовая №41" и главного экономиста предприятия выделены в отдельное производство, так как они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Стоит отметить, что в 2023 году ЕМУП "Столовая №41" было включено в программу приватизации. В 2024 году одноименное ООО фигурировало в истории со вспышкой острой кишечной инфекции в школе №79.

Теги: мошенничество, школы, питание, ЕМУП, суд, Екатеринбург


