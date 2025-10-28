Беременным россиянкам будут делать НИПТ в обязательном порядке

Минздрав России опубликовал проект обновленного порядка ведения беременности. В него впервые включили обязательный неинвазивный пренатальный тест (НИПТ). Сейчас женщины с неосложненным течением беременности делают такой тест по желанию и за свой счет (в среднем стоит около 25 тыс. руб.).

НИПТ позволяет выявить хромосомные аномалии у плода с помощью простого анализа материнской крови и не требует инвазивных вмешательств (таких, например, как забор околоплодных вод). НИПТ является безопасным и информативным методом диагностики.

Также опубликованный Минздравом проект предусматривает минимум две консультации беременной женщины у психолога, а также регламентирует сроки постановки на учет по беременности, передает "Коммерсант".