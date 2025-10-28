Соседи выиграли: челябинца выселили за громкую музыку и тараканов

В Челябинске молодого человека принудительно выселили из квартиры за громкую музыку и антисанитарное состояние жилья. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФССП региона.

По словам судебных приставов, жильцы многоквартирного дома неоднократно жаловались на громкую музыку и нашествие насекомых в квартире сына собственника жилья. Несколько раз обращались в полицию, управляющую компанию и районную администрацию. Административные штрафы и увещевания не оказывали воздействия на должника, 1993 года рождения, не работающего и злоупотребляющего алкоголем. Вместе с ним в квартире проживал инвалид-колясочник, который также не заботился о порядке.

Суд обязал должника освободить квартиру и передать ее на торги, лишив сына собственника права пользования жильем. Приставы несколько раз назначили сроки добровольного выселения, вводили исполнительский сбор и штрафы за игнорирование требований суда. Только после этих мер мужчина и его компаньон покинули квартиру, где коммунальные службы отключили воду, газ и электричество, а замки на дверях заменили. Квартира готовится к продаже.