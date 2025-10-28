Набиуллина объяснила большую разницу между ключевой ставкой и инфляцией
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила большую разницу между ключевой ставкой и инфляцией значительным количеством льготных кредитов.
Депутаты Госдумы на встрече с председателем ЦБ указали, что до 2023 года разница между уровнями ключевой ставки и инфляции составляла несколько процентов, но затем разрыв сильно увеличился.
"Когда у нас ставка и инфляция были близки, у нас не было такого количества льготных кредитов. Мы влияем только на рыночные кредиты, и если много льготных кредитов, то и ставка должна быть выше", - объяснила ситуацию Набиуллина.
В 2025 году доля льготных кредитов на рынке ипотеки превышала 80%.