Набиуллина объяснила большую разницу между ключевой ставкой и инфляцией

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила большую разницу между ключевой ставкой и инфляцией значительным количеством льготных кредитов.

Депутаты Госдумы на встрече с председателем ЦБ указали, что до 2023 года разница между уровнями ключевой ставки и инфляции составляла несколько процентов, но затем разрыв сильно увеличился.

"Когда у нас ставка и инфляция были близки, у нас не было такого количества льготных кредитов. Мы влияем только на рыночные кредиты, и если много льготных кредитов, то и ставка должна быть выше", - объяснила ситуацию Набиуллина.

В 2025 году доля льготных кредитов на рынке ипотеки превышала 80%.