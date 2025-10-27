Комитет ГД поддержал законопроект о 20 годах тюрьмы за дезертирство бывших заключенных

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за дезертирство и уклонение от службы для лиц, ранее освобожденных от уголовного наказания и подписавших контракт с Минобороны. Он был внесен в Госдуму Правительством в конце сентября.

Будет установлена уголовная ответственность в виде тюрьмы на срок от двух до шести лет за самовольное оставление части или места службы, неявку в срок без уважительных причин на службу в течение 2-10 суток в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта. За то же самое в течение месяца - от трех до восьми лет, за дезертирство с оружием или группой лиц - 7-12 лет, как и за симуляцию болезни, причинение себе повреждения или подлог документов. Речь идет о бывших заключенных, передает ТАСС.

Законопроект разработан для укрепления обороноспособности страны в период мобилизации или военного положения, в условиях военного конфликта или ведения боевых действий.