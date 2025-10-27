В Екатеринбурге экс-директор предприятия ЖКХ получил 8 лет колонии за взятки

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему директору предприятия ЖКХ. Мужчину надолго отправили в колонию за получение взяток.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался экс-директор муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселка Бобровский Сысертского городского округа. По версии следствия, в 2021-2023 годах он получил взятки через посредников на общую сумму более 1,6 млн рублей. Как показало расследование, деньги передавались за общее покровительство и ежегодную пролонгацию заключенных между предприятиями договоров.

В прокуратуре отметили, что сам фигурант полностью признал вину. Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему 8 лет колонии строгого режима, со штрафом более 3,2 млн рублей (двукратный размер взятки). Также мужчина на 5 лет лишен права занимать должности в органах власти. Сумма полученных им взяток конфискована в доход государства.

Сразу после вынесения приговора экс-директор был взят под стражу в зале суда.