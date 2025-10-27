"Алиса из страны чудес" назвала Екатеринбург третьей столицей России

16-летняя актриса Анна Пересильд, играющая роль Алисы в новом российском фильме "Алиса в стране чудес", рассказала о своих впечатлениях о Екатеринбурге. Девушка призналась, что не понимала значения словосочетания "третья столица", пока своими глазами не увидела столицу Урала.

"Я, честно говоря, не понимала понятие "третья столица", я реально приехала и у меня прям есть такое ощущение. Я была в разных городах России, но вот здесь все-таки такие высокие здания, красивые места, рестораны - все как-то вообще по-другому", - рассказала актриса в программе "Свердловское утро" на ОТВ.

Перелисьд также поделилась опытом съемок, отметив, что за полгода съемок она очень сильно повзрослела.

Напомним, что Анна Пересильд также известна зрителям как Айгуль из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".