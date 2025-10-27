БПЛА Россельхознадзора обследовали сельхозземли Челябинской области

В Каслинском районе Челябинской области специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора с помощью беспилотных летательных аппаратов обследовали 82,1 га сельскохозяйственных земель. Об это Накануне.RU сообщили в региональном ведомстве.

Пять земельных участков были проверены без взаимодействия с владельцами. Современные камеры с высоким разрешением, установленные на дронах, позволили за короткий срок получить четкие и детальные изображения, фиксирующие нарушения.

В ходе исследований установлено, что участки не используются по назначению и полностью заросли сухой сорной и частично древесно-кустарниковой растительностью.

По итогам проверок собственникам земель были отправлены предписания об устранении нарушений земельного законодательства.