В Перми пьяный полицейский устроил смертельное ДТП и скрылся: погибли два человека

В Перми сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении ДТП, повлекшего смерть двух человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

26 октября, ночью, полицейский ехал на автомобиле Тойота Рав-4 по дороге "Новые Ляды – Сылва". На втором километре трассы он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте происшествия. Еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. После автоаварии фигурант с места происшествия скрылся.

Следователями СК России и сотрудниками полиции предполагаемый виновник задержан спустя непродолжительное время. У мужчины установлено состояние алкогольного опьянения.

По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы.

Следователем СК России решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.