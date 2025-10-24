В Когалыме несовершеннолетний перевел мошенникам свыше миллиона рублей с карты матери

В Когалыме ребенок перевел мошенникам свыше миллиона рублей с карты матери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

42-летняя женщина обратилась в полицию и сообщила, что ее 17-летний сын перевел деньги неизвестным на "безопасный счет" якобы для сохранения сбережений. Злоумышленники убедили подростка, что его матери грозит уголовная ответственность, если он не выполнит их требования. Поверив неизвестным, молодой человек воспользовался телефоном матери и перевел на указанный ими счет в общей сложности 1 222 410 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.