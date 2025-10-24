В Екатеринбурге провели автопробег с участием ретро-автобусов

Автопробег под лозунгом "Поддержим транспортную реформу!" прошел в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, таким образом ЕМУП "Гортранс" отметил 100-летний юбилей автобусных перевозок и День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Колонна автобусов, в составе которой были такие ретро-модели, как ЛАЗ-695, ЛиАЗ-677, ГАЗ-3221 и "Икарус" проехали от ККТ "Космос" до ТЦ "Дирижабль" тем же первым маршрутом, которым курсировали автобусы 100 лет назад.

Замыкал автопробег современный автобус-гармошка Volgabus 6271G2. Это машины особо большого класса. Они могут вместить до 184 человек.

По прибытию на площадку ТЦ "Дирижабль" участников автопробега ждали угощение и праздничный концерт, подготовленный коллективом "Гортранса".

Напомним, ранее глава города Алексей Орлов рассказал, на какие маршруты пустят 150 новых автобусов, которые должны поступить до конца этого года. Между тем, уже с 1 ноября 2025 года стоимость одной поездки в наземном общественном транспорте Екатеринбурга резко вырастет и составит 42 рубля.