24 Октября 2025
Экономика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Капремонт моста через ерик Кушумбет в Астраханской области проводят с опережением графика

"В Володарском районе Астраханской области капитальный ремонт моста через ерик Кушумбет на трассе Астрахань-Марфино не только близится к завершению, но и значительно опережает плановые сроки", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

На объекте выполнен значительный объем работ: полностью заменены балки пролётных строений, усилены опоры, устроены монолитные железобетонные элементы. Для обеспечения безопасности дорожного движения на мосту установлены современные барьерные и перильные ограждения, уложено новое асфальтобетонное покрытие и нанесена дорожная разметка.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

В настоящее время подрядчик приступил к заключительному этапу — обустройству водоотводных канав и специализированных бассейнов. Выполнено 95% работ, и движение транспорта переведено на основную проезжую часть обновлённого сооружения.

«Мы не только полностью обновили несущие конструкции и покрытие, но и предусмотрели комплексные решения по водоотведению, что значительно повысит долговечность сооружения», — отметил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Алексей Лукьяница.

Всего в 2025 году в Астраханской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать шесть мостов общей протяженностью около 800 метров. Два из них, включая мост через ерик Кушумбет, будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года.

Теги: капитальный ремонт, мост, нацпроект, бабушкин


