В Челябинске финансовый топ-менеджер Анатолий Скаленко останется за решеткой

В Челябинске бывший топ-менеджер одного из банков региона останется под стражей до 26 ноября 2025 года. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Южного Урала.

По данным следствия, фигурант Анатолий Скаленко обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размере. В период с марта по декабрь 2023 года он получил 1,5 млрд рублей от одного из бизнесменов за содействие в открытии кредитной линии, а позднее – еще 25 млн рублей от застройщика.

26 сентября 2025 года он был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. В его доме проведены обыски, возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном и особо крупном размере. Суд отклонил ходатайство защиты о более мягкой мере пресечения.

На данный момент следствие продолжается. Все материалы находятся на контроле Центрального аппарата Следственного комитета России.