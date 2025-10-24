Уралец предстанет перед судом за ущерб энергетикам на 8,5 миллиона рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении свердловчанина 1997 г.р., обустроившего майнинговые фермы и обвиняемого в ущербе электросетевой организации на сумму свыше 8,5 млн рублей.

По версии следствия, весной 2024 года мужчина решил подзаработать на криптовалюте, арендовал нежилые помещения по улице Курская в городе Реж и разместил там майнинговое оборудование. Поскольку для его бесперебойной работы было необходимо значительное количество электроэнергии и, следовательно, затраты на него, обвиняемый попытался обмануть электросетевую организацию Трансэнерго – филиал ОАО "РЖД" относительно реально потребляемого объема электроэнергии.

С августа 2024 года по март 2025-й мужчина вмешался в рабочую схему приборов учета электроэнергии, оборудовав каждое из них устройством, способным удаленно коммутировать контакты реле, искусственно занижая показания приборов учета. Сумма ущерба для организации от этих манипуляций составила 8,5 млн рублей.

В отношении уральца возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере). Свою вину он полностью признал.

Уголовное дело направлено в Режевской городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, как в Екатеринбурге пресекли деятельность группы, организовавшей две нелегальные майнинговые фермы. Любители криптовалюты приобрели несколько нежилых производственных помещений в поселках Черноусово Белоярского района и Быньги Невьянского района. В этих зданиях было установлено оборудование для майнинга с 200 видеокартами.

Фермы также были подключены к электричеству через кабели, в том числе подземным способом без каких-либо официальных договоров с энергосбытовыми и сетевыми организациями, что привело к незаконному потреблению энергии с ущербом на сумму более 14 млн рублей.