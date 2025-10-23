На Южном Урале главу Вишневогорского поселения лишили должности за коррупционное нарушение

В Каслинском районе Челябинской области главу Вишневогорского поселения обвиняют в коррупционном правонарушении. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре региона.

Прокурорской проверкой было установлено, что чиновник предоставил своему близкому родственнику земельный участок – сначала в аренду, а затем в собственность – по заниженной цене. При этом он не уведомил совет депутатов о наличии личной заинтересованности, что повлекло конфликт интересов и нарушение антикоррупционного законодательства.

После проверки прокурором внесено представление председателю совета депутатов Вишневогорского городского поселения об устранении нарушений закона. Несмотря на это, совет депутатов расторг с главой трудовой договор "по собственному желанию", что противоречит требованиям законодательства.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать это решение незаконным и прекратить полномочия главы в связи с утратой доверия. Суд поддержал позицию прокуратуры – чиновник был лишен должности, и его увольнение официально оформлено как утрата доверия из-за коррупционного нарушения.