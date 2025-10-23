Депутаты ЗСК одобрили «Закон о тишине»

На 68-й сессии Законодательного Собрания Краснодарского края депутаты приняли изменения в статью 3.3 краевого закона «Об административных правонарушениях» во втором и окончательном чтении.

Документ предусматривает административную ответственность за нарушение общественного порядка, которое выражается в совершении действий, нарушающих тишину и покой граждан, ежедневно с 23 до 8 часов и с 13 до 15 часов, а также дополнительно с 8 до 10 часов в выходные и в нерабочие праздничные дни.

За совершение таких правонарушений штраф на граждан будет составлять от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц уже от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. При этом в случае повторного нарушения штраф на граждан будет наложен в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Поясним. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся любое использование повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, в киосках, павильонах, летних ресторанах, кафе, дискотеках или других объектах торговли, общественного питания и досуга, на балконах или подоконниках при открытых окнах, а также громкое пение, игра на музыкальных инструментах, подача неоднократных звуковых сигналов, проведение ремонтных работ, шум при переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирных домах, проведении земляных, строительных, погрузочно-разгрузочных и иных видов работ с применением механических средств и технических устройств, работ по благоустройству территории, за исключением проведения аварийных и спасательных, вывоза твердых коммунальных отходов и уборки территорий муниципальных образований.

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, сообщил, что так называемый «закон о тишине» вступит в силу с 1 марта 2026 года, так как необходимо время для заключения дополнительного соглашения между МВД России и Краснодарским краем.

Комментируя принятый закон, председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что он был одобрен в первом чтении на июльской сессии ЗСК. Необходимость такого нормативного правового акта была продиктована самой жизнью, но депутаты решили, что необходимо время для того, чтобы взвесить все «за» и «против», провести обсуждение всех аспектов практического применения предлагаемых норм, выслушать мнения коллег, проанализировать поступившие предложения по содержанию законопроекта и с их учетом доработать документ.

«Современный ритм жизни, в котором живет большинство из нас, требует полноценного отдыха, поскольку его недостаток напрямую отражается на производительности труда. Но помимо экономических аспектов – и никто об этом не должен забывать – есть еще положения Конституции и Жилищного кодекса, гарантирующие человеку соблюдение его законных прав на покой и тишину. Прописанные в законе нормы будут способствовать снижению числа конфликтов на бытовой почве, укреплению добрососедских отношений и в целом повышению комфорта для каждого человека, когда он находится у себя дома», – резюмировал Юрий Бурлачко.