На Южном Урале в попытках спасти деньги от "террористов" мужчина потерял два миллиона рублей

В Челябинской области 23-летний житель Миасса в попытках спасти свои от "террористов" потерял два миллиона рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По словам сотрудников полиции, потерпевшему звонила якобы сотрудница службы безопасности популярного маркетплейса и потребовала подтвердить получение рассылки. Несмотря на то, что отправлений он не заказывал, злоумышленница убедила его назвать код из СМС.

После разговора мужчина заподозрил мошенничество. В электронной почте он обнаружил письмо якобы от портала "Госуслуги" с ссылкой на чат-бот для защиты аккаунта. Следуя инструкциям аферистов, потерпевший установил несколько мессенджеров и связался с "сотрудниками МФЦ", "банковскими работниками" и "государственными служащими".

С помощью психологического давления мошенники получили доступ к личному кабинету потерпевшего на портале "Госуслуги" и убедили его перевести все накопления и средства с кредитной карты на "безопасный счет". В результате мужчина лишился двух миллионов рублей.

Следственный отдел МВД России по Миассу возбудил уголовное дело по признакам мошенничества.