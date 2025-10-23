В Румынии мужчина на автомобиле попытался протаранить ворота посольства РФ

Мужчина за рулем автомобиля попытался протаранить ворота посольства РФ в Бухаресте. Об этом сообщает румынское телевидение Digi24.

Жандармерия и сотрудники службы информации (госбезопасности) смогли задержать водителя. Экспертиза показала наличие у него в крови следов двух наркотических веществ. О нападавшем известно, что ему 53 года, он является гражданином Румынии.

В жандармерии заявили, что жертв и значительного материального ущерба не зафиксировано. Также отмечается, что безопасность дипломатического объекта не была поставлена под угрозу, пишет ТАСС.

Летом на здание российского торгового представительства в Стокгольме, которое является частью дипломатической миссии РФ в Швеции, дрон сбросил краску. Никто не пострадал. МИД России вызвал посла Швеции в связи с инцидентом.