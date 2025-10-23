23 Октября 2025
Происшествия
Фото: Накануне.RU

В Прикамье раскрыли убийство пенсионера, замаскированное под пожар

В Пермском крае задержаны двое мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве 62-летнего жителя поселка Талый Александровского городского округа. Преступление было раскрыто после того, как злоумышленники попытались скрыть следы, устроив поджог дома пенсионера, сообщили Накануне.RU в правоохранительных органах.

В начале мая 2025 года в поселке Талый полностью сгорел жилой дом. При разборе завалов были обнаружены обгоревшие останки мужчины. Первоначально установить причину возгорания и смерти не представлялось возможным.

Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили новые обстоятельства. Как установили следователи СКР, обвиняемые, получив недостоверную информацию о том, что пенсионер хранит дома несколько миллионов рублей от продажи недвижимости, проникли в его дом с целью хищения. Однако деньги на самом деле находились в банке. Злоумышленники нанесли пенсионеру несколько ударов ножом, от которых он скончался. Не найдя крупной суммы, они забрали 6 тысяч рублей и охотничье ружье, после чего подожгли дом.

При задержании одного из подозреваемых в Кизеле за незаконный оборот наркотических средств изъяли ружье. Оружие, ранее принадлежавшее погибшему, было спилено - ствол позже нашли на дне ручья. Второй соучастник задержан в Березниках.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Обоим фигурантам суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Теги: пенсионер, убийство, пожар, недвижимость


