Госдума приняла в первом чтении бюджет на 2026-28 годы

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2026-28 гг. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, депутаты "постарались сделать всё для того, чтобы бюджет решал все вопросы, стоящие перед страной, защищал интересы наших граждан".

Министр финансов Антон Силуанов напомнил, что ключевыми приоритетами проекта бюджета стали выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников специальной военной операции, достижение национальных целей до 2030 г., определенных президентом.

"Мы готовы ко второму чтению к уточнению, к корректировке этих предложений. Готовы на совместную работу с депутатами. Уверен, что мы найдем решение", - цитирует Силуанова пресс-служба Госдумы.

Ранее Правительство России внесло в Госдуму бюджет на 2026 г. Он будет дефицитным, затыкать дыру планируется за счёт повышения налогов. Силуанов объяснял, что повышение НДС с 20% до 22% "позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета". Если раньше кабмин наращивал расходы бюджета (дефицит казны в 2025 г. составит 5,7 трлн руб.), то теперь готовится увеличивать налоговое бремя для сбора доходов.

"Повышение НДС позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики", - сказал Силуанов.

Он объяснил, что выбор в качестве дополнительной меры "повышения стандартной ставки НДС с 20 до 22%" обусловлен наименее негативным влиянием на экономику по сравнению с альтернативными сценариями.