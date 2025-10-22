На Южном Урале главе Ашинского района запретили ездить на иностранном автомобиле

Арбитражный суд Челябинской области признал недействительными договоры покупки и аренды автомобиля Toyota Avalon заключенные администрацией Ашинского района через подведомственное ООО "Коммунальный сервис". Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что автомобиль был куплен без конкурсных процедур и использовался главой муниципалитета. Покупка нарушала постановление правительства, запрещающее приобретение иностранных товаров для муниципальных нужд. Теперь сделка официально недействительна, а машина больше не может использоваться администрацией и главой региона.

Машина будет изъята у администрации до выяснения всех обстоятельств.