Венгрия не будет исполнять решение МУС об аресте Путина

Власти Венгрии не будут исполнять решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении президента России Владимира Путина, если он прибудет в Будапешт. Об этом заявил CNN министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что Путин летом посещал Соединенные Штаты и не был там арестован.

Глава венгерского МИД выразил надежду, что страны Европы обеспечат пролет самолета российского лидера в Венгрию, в противном случае выходит, что они не хотят мира.

Напомним, в апреле парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС. Перед этим МУС заявил об обязанности Венгрии сотрудничать и выдать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который прибыл в страну с государственным визитом.

16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что лидеры условились встретиться в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут подготовку встречи лидеров, которая может быть организована в столице Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту.