Газовые баллончики берут под контроль на Среднем Урале: за продажу детям грозит штраф до миллиона

В Свердловской области усилили контроль за продажей газовых баллончиков. Об этом на пресс-конференции рассказал представитель Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по региону, капитан полиции Олег Еремеев.

По его словам, приобрести баллончик разрешено только лицам, достигшим 18 лет.

С 1 сентября 2025 года для юридических лиц, нарушивших эти правила, введены серьезные санкции – штраф до 1 млн рублей. При посещении массовых мероприятий механические распылители необходимо сдавать в ящики временного хранения.

Начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Оксана Воробей отметила, что подросткам запрещено носить с собой баллончики. По ее словам, в регионе уже зафиксированы три случая их использования группами несовершеннолетних – ответственность за это понесут родители по статье 5.35 КоАП РФ.