В Нижнем Тагиле во время ремонта здания обнаружили снаряд времен войны

В Ленинском районе Нижнего Тагила при ремонте здания был обнаружен артиллерийский снаряд времен войны. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областного отделения Росгвардии.

После сообщения о предмете, напоминающим снаряд, на место выехал наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы оцепили территорию, обеспечив безопасность граждан, после чего вызвали группу разминирования ОМОН "Рассвет". При обследовании выяснилось, что находка действительно является корпусом от пятнадцатисантиметрового немецкого осколочно-фугасного снаряда I.Gr.33 от 150-мм тяжелого пехотного орудия времен Второй мировой войны.

К счастью, он уже не содержал взрывчатых веществ. Корпус со следами коррозии, что говорит о том, что он пролежал в земле долгие годы.

Соблюдая все меры безопасности, росгвардейцы обследовали находку, после чего передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Участок, где был обнаружен корпус от снаряда, был также обследован, взрывчатых веществ и предметов не обнаружено.